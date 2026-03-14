Como-Roma, settore ospiti sold out: oltre mille tifosi giallorossi al Sinigaglia

Un segnale importante del legame tra la Roma e il proprio popolo. Alla vigilia della trasferta di Como, l’entusiasmo dei tifosi giallorossi si è fatto sentire con numeri significativi, nonostante le limitazioni imposte per la gara.
Per il match in programma domani alle 18, valido per la ventinovesima giornata di campionato, il settore ospiti dello Stadio Giuseppe Sinigaglia è andato completamente esaurito. Oltre mille sostenitori della Roma, non residenti nella Capitale a causa del divieto, saranno presenti per sostenere la squadra nella sfida contro il Como.
Una presenza significativa che testimonia quanto la posta in palio sia alta in chiave classifica, con i giallorossi chiamati a conquistare punti fondamentali nella corsa alla prossima qualificazione in Champions League. Il sostegno del pubblico, anche in trasferta, potrebbe rivelarsi ancora una volta un fattore determinante.