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Como-Roma, servizio di navette gratuite verso il Senigallia per i tifosi – COMUNICATO

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 14/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Como-Roma, servizio di navette gratuite verso il Senigallia per i tifosi – COMUNICATO

Domani alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia l’atteso scontro diretto tra Como Roma, valido per la 29° giornata di Serie A.

I giallorossi e i lariani sono al quarto posto in classifica con 51 punti e la Juventus sesta è a -1. La società capitolina ha pubblicato sul proprio sito le informazioni più utili per i tifosi giallorossi che si recheranno in Lombardia:

“In vista di Como-Roma, giornata numero 29 di Serie A, in programma domenica 15 marzo 2026 alle 18:00, ecco alcune info per i tifosi giallorossi. A partire dalle ore 15:00 sarà disponibile un servizio di navette gratuite per raggiungere lo stadio Giuseppe Sinigaglia. Le navette partiranno dal parcheggio di Como – Via Colombo, sono a disposizione della tifoseria ospite. Si consiglia pertanto ai tifosi di utilizzare il suddetto parcheggio gratuito, dal quale sarà possibile raggiungere comodamente lo stadio tramite il servizio dedicato”.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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