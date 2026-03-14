Como-Roma, servizio di navette gratuite verso il Senigallia per i tifosi – COMUNICATO

Domani alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia l’atteso scontro diretto tra Como e Roma, valido per la 29° giornata di Serie A.

I giallorossi e i lariani sono al quarto posto in classifica con 51 punti e la Juventus sesta è a -1. La società capitolina ha pubblicato sul proprio sito le informazioni più utili per i tifosi giallorossi che si recheranno in Lombardia:

“In vista di Como-Roma, giornata numero 29 di Serie A, in programma domenica 15 marzo 2026 alle 18:00, ecco alcune info per i tifosi giallorossi. A partire dalle ore 15:00 sarà disponibile un servizio di navette gratuite per raggiungere lo stadio Giuseppe Sinigaglia. Le navette partiranno dal parcheggio di Como – Via Colombo, sono a disposizione della tifoseria ospite. Si consiglia pertanto ai tifosi di utilizzare il suddetto parcheggio gratuito, dal quale sarà possibile raggiungere comodamente lo stadio tramite il servizio dedicato”.