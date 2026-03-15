Como-Roma, Mancini osservato speciale: al Sinigaglia attesa un’accoglienza “calda”

A distanza di mesi torna d’attualità l’episodio che aveva chiuso la sfida dell’andata all’Olimpico tra Roma e Como. Protagonisti furono Gianluca Mancini e Cesc Fàbregas, autori di un acceso faccia a faccia al termine della gara vinta dalla squadra di Gian Piero Gasperini.

Oggi, circa duecento giorni dopo quella notte, le due squadre tornano a sfidarsi allo stadio Stadio Sinigaglia e l’atmosfera si preannuncia particolarmente accesa. In palio non ci sono soltanto tre punti pesanti, ma un vero e proprio scontro diretto nella corsa a un posto nella prossima Champions League. Come riportato dal quotidiano Il Giorno, il difensore giallorosso sarà uno degli osservati speciali della giornata. I tifosi lariani, infatti, non avrebbero dimenticato il battibecco con Fabregas e starebbero preparando per lui un’accoglienza tutt’altro che amichevole. A Como sono attesi fischi per il numero 23 romanista e non è escluso che dalla curva possa comparire anche qualche striscione dedicato. Un clima che renderà la sfida del Sinigaglia ancora più carica di tensione.