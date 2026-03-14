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Como-Roma, le probabili formazioni: torna Hermoso, Vaz dal 1’

Redazione
Pubblicato 27 minuti fa il 14/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Como-Roma, le probabili formazioni: torna Hermoso, Vaz dal 1’

Pagine Romaniste (G. Rufino) – La sfida di Como rappresenta un crocevia importante per il cammino della Roma. Dopo il recente pareggio in Europa League, i giallorossi sono chiamati a ritrovare continuità anche in campionato per restare agganciati alle posizioni di vertice.

La trasferta contro il Como si presenta insidiosa sia per il valore dell’avversario sia per il momento altalenante della Roma, che nelle ultime settimane ha lasciato per strada punti preziosi. Servirà una prova di carattere e concentrazione per evitare ulteriori passi falsi.

La posta in palio è alta: una vittoria consentirebbe ai giallorossi di rilanciare le proprie ambizioni e di dare un segnale forte nella corsa alle zone nobili della classifica, mentre un risultato negativo rischierebbe di complicare ulteriormente il percorso stagionale.

DOVE VEDERE COMO-ROMA

La partita di Serie A tra Roma e Como sarà visibile su DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l’app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

ARBITRA MASSA. AL VAR FABBRI

Il match contro il Como sarà diretto da Massa, Meli-Alassio ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Sozza. In sala VAR ci sarà Fabbri coadiuvato da Gariglio nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.
A disp.: Lahdo, Valle, Morata, Diego Carlos, Goldaniga, Smolcic, Vigorito M., Caqueret, Vojvoda, Kühn, Cavlina, Törnqvist. Roberto.
All: Fabregas.
In dubbio: –
Diffidati: –
Squalificati: –
Indisponibili: Addai

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley;
Pellegrini; Vaz, Malen.
A disp.: Gollini, De Marzi, Zelezny, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Koné, El Aynaoui, Venturino, Arena, Pisilli, El Shaarawy.
All.: Gian Piero Gasperini.
In dubbio: Koné.
Diffidati: Mancini, El Aynaoui.
Squalificati: Ndicka.
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Soulé,  Dybala.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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