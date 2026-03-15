Como-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: i dubbi di Gasperini verso la sfida del Sinigaglia

Alla vigilia della sfida del Sinigaglia, la Roma si prepara a far visita al Como in una gara dal peso specifico enorme nella corsa alla prossima UEFA Champions League. Le due squadre arrivano allo scontro diretto appaiate al quinto posto con 51 punti, a sole due lunghezze dalla Juventus , che intanto ha conquistato tre punti a Udine.

Per la formazione guidata da Gian Piero Gasperini restano ancora alcuni dubbi di formazione. Il tecnico giallorosso deve infatti fare i conti con la squalifica di Evan Ndicka e con le note assenze nel reparto offensivo, situazione che lo costringe a valutare diverse soluzioni. Uno dei principali ballottaggi riguarda le condizioni di Mario Hermoso: se lo spagnolo non dovesse essere al meglio, Zeki Çelik potrebbe scalare nella linea difensiva, con uno tra Devyne Rensch e Tsimikas pronto a occupare la corsia esterna. In difesa sembrano invece certi del posto Gianluca Mancini, Ghilardi e Wesley França.

Nel reparto offensivo resta intoccabile Donyell Malen, che dovrebbe guidare l’attacco. Al suo fianco si giocano una maglia Stephan El Shaarawy e Vaz, con il primo al momento leggermente favorito. Alle loro spalle agirà il capitano Lorenzo Pellegrini. In mezzo al campo la coppia più accreditata è quella formata da Bryan Cristante e Manu Koné, mentre Niccolò Pisilli potrebbe iniziare dalla panchina.

Le probabili formazioni della Roma secondo i quotidiani

La Gazzetta dello Sport – 3-4-1-2

Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; Pellegrini, Malen.

Il Corriere dello Sport – 3-4-1-2

Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Vaz, Malen.

Il Messaggero – 3-4-1-2

Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Vaz, Malen.

Il Corriere della Sera – 3-4-1-2

Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Pellegrini; El Shaarawy, Malen.

Tuttosport – 3-4-1-2

Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Vaz, Malen.

Il Tempo – 3-4-1-2

Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; Pellegrini, Malen.