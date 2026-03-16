Como-Roma, le pagelle dei quotidiani: giallorossi ko ma pesa l’espulsione di Wesley

Non basta il vantaggio iniziale alla Roma, che esce sconfitta pure dal big match contro il Como. Al Sinigaglia i giallorossi passano avanti con il solito Malen dal dischetto, ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato grazie alle reti di Douvikas e Diego Carlos, conquistando tre punti pesantissimi nella corsa alla Champions League.
A complicare ulteriormente la serata romanista è la tanto contestata quanto ingiusta espulsione di Wesley, che costringe la squadra di Gasperini a giocare per mezz’ora in inferiorità numerica. I capitolini scivolano così al sesto posto, staccati proprio dai lariani e scavalcati anche dalla Juventus. Di seguito le pagelle dei giallorossi.
La Gazzetta dello Sport
Svilar 5.5; Ghilardi 5, Mancini 5.5, Hermoso 5.5 (Ziolkowski 5); Celik 5 (Tsimikas 5), Cristante 5.5, Koné 5, Wesley 5.5; Pellegrini 5 (Pisilli 5.5), El Shaarawy 6 (Rensch 4.5); Malen 6 (Vaz 5.5). All: Gasperini 5.
Corriere dello Sport
Svilar 6; Ghilardi 5.5, Mancini 5.5, Hermoso 5 (Ziolkowski 5); Celik 5 (Tsimikas 5), Cristante 5.5, Koné 5, Wesley 5; Pellegrini 5 (Pisilli 5.5), El Shaarawy 6 (Rensch 4.5); Malen 6 (Vaz 5). All: Gasperini 5.
Tuttosport
Svilar 6; Ghilardi 6, Mancini 5.5, Hermoso 5 (Ziolkowski 6); Celik 6 (Tsimikas 5), Cristante 5, Koné 5.5, Wesley 6; Pellegrini 6 (Pisilli 5.5), El Shaarawy 6.5 (Rensch 5); Malen 6.5 (Vaz 6). All: Gasperini 5.5.
Corriere della Sera
Svilar 5.5; Ghilardi 5, Mancini 5.5, Hermoso 5 (Ziolkowski 5); Celik 5 (Tsimikas 5.5), Cristante 5.5, Koné 5, Wesley 5; Pellegrini 5 (Pisilli 5.5), El Shaarawy 6 (Rensch 4); Malen 6 (Vaz 5.5). All: Gasperini 5.
La Repubblica
Svilar 5; Ghilardi 6, Mancini 5.5, Hermoso 5 (Ziolkowski 5.5); Celik 5.5 (Tsimikas 5.5), Cristante 6, Koné 5, Wesley 5; Pellegrini 5.5 (Pisilli 6), El Shaarawy 6.5 (Rensch 5); Malen 6.5 (Vaz 5.5). All: Gasperini 5.
Il Messaggero
Svilar 5.5; Ghilardi 5, Mancini 5.5, Hermoso 4.5 (Ziolkowski 5); Celik 4.5 (Tsimikas 5), Cristante 5, Koné 5, Wesley 5; Pellegrini 5 (Pisilli 5.5), El Shaarawy 6 (Rensch 4); Malen 5.5 (Vaz 5). All: Gasperini 5.