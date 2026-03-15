Serie A, Como-Roma 2-1: giallorossi in sesta posizione

Pagine Romaniste – La sfida di Como rappresenta un crocevia importante per il cammino della Roma. Dopo il recente pareggio in Europa League, i giallorossi sono chiamati a ritrovare continuità anche in campionato per restare agganciati alle posizioni di vertice.

La trasferta contro il Como si presenta insidiosa sia per il valore dell’avversario sia per il momento altalenante della Roma, che nelle ultime settimane ha lasciato per strada punti preziosi. Servirà una prova di carattere e concentrazione per evitare ulteriori passi falsi. La posta in palio è alta: una vittoria consentirebbe ai giallorossi di rilanciare le proprie ambizioni e di dare un segnale forte nella corsa alle zone nobili della classifica, mentre un risultato negativo rischierebbe di complicare ulteriormente il percorso stagionale.



DOVE VEDERE COMO-ROMA

La partita di Serie A tra Roma e Como sarà visibile su DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l’app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

COMO (3-4-2-1): Butez; , Ramon, Kempf, Diego Carlos; Smolcic, Da Cunha, Roberto, Valle; Caqueret, Nico Paz ;Baturina .

A disp.: Lahdo, Moreno, Van Der Brempt, Morata, Goldaniga, Vigorito M., Vojvoda, Kühn, Cavlina, Törnqvist. Perrone, Douvikas, Jesus Rodriguez, Diao.

All: Fabregas.

In dubbio: –

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Addai

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen.

A disp.: Gollini, De Marzi, Zelezny, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, El Aynaoui, Venturino, Arena, Pisilli, Vaz, Zaragoza.

All.: Gian Piero Gasperini.

In dubbio: Koné.

Diffidati: Mancini, El Aynaoui.

Squalificati: Ndicka.

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Meli-Alassio.

IV Uomo: Sozza .

Var: Fabbri .

Avar: Gariglio.

Marcatori: Malen (R), Douvikas (C), Diego Carlos (C)

Ammoniti: Wesley (R), Caqueret (C)

Espulsi: Wesley (R)

LIVE – 19:58

1’ – Inizio primo tempo.

6’ – Calcio di rigore per la Roma!

7’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALEN PORTA AVANTI LA ROMA

14’ – Errore nel disimpegno giallorosso e ne approfitta Nico Paz che trova i guantoni di Svilar.

19’ – Pellegrini riesce e recupera palla e metterla in mezzo per El Shaarawy ma Butez recupera facilmente la palla.

33’ – Il Como continua a spingere per cercare il gol del pareggio.

38’ – Como vicino al pareggio con Ramon dopo un bel traversone di Da Cunha.

43’ – Ci prova Nico Paz da lontanissimo ma il pallone finisce alto sulla traversa.

45’ – Due minuti di recupero.

45’ – Occasione clamorosa per il Como ma la Roma riesce a deviare il tiro.

45’ +2 – Fine primo tempo.

46’ – Inizio secondo tempo.

47’ – Subito occasione per la Roma con El Shaarawy ma Butez salva tutto.

48’ – Ammonito Wesley.

55’ – Cambio Roma, esce El Shaarawy entra Rensch.

58’ – Gol Como.

60’ – Occasione Roma con Malen che non riesce a servire Pellegrini che era solo in mezzo all’area. Calcio d’angolo per la Roma.

62’ – Ammonito Caqueret.

64’ – Espulso Wesley.

66’ – Cambi Roma, escono Malen e Pellegrini entrano Vaz e Pisilli.

79’ – Gol Como.

90’ – Cinque minuti di recupero.

90’ +5 – Finisce il secondo tempo.