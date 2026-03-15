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Como-Roma è Fabregas-Gasp: in palio c’è un pezzo di Europa che conta

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 15/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Como-Roma è Fabregas-Gasp: in palio c’è un pezzo di Europa che conta

CORRIERE DELLA SERA- A Como passa la Champions, oggi alle 18. Fabregas e Gasperini non si amano, dopo l’andata si ricorderà la polemica del tecnico della Roma sul possesso palla ai limiti dell’ostruzionismo del portiere Butez, hanno stili di gioco opposti, eppure hanno numeri simili. Quelli della difesa: 21 gol incassati, secondo miglior reparto della serie A. E, quel che più conta, i punti in classifica: 51. Chi vince oggi prende una discreta spinta Champions anche rispetto alla Juventus. Como in fiducia, cinque vittorie e due pari nelle ultime otto gare di serie A, davanti agli occhi anche la chance di una finale di Coppa Italia da conquistare. Dall’altra parte c’è una Roma in difficoltà ormai conclamata nelle scelte offensive. A Gasperini non resta che affidarsi a Malen: vicino a lui è ballottaggio tra Robinio Vaz (per lui sarebbe l’esordio dal primo minuto) ed El Sharawy. Coppe comprese, Gasperini non vince in trasferta da cinque partite: trend da invertire, per inseguire il quarto posto.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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