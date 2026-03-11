La Roma si prepara a un altro snodo fondamentale della stagione. Dopo l’impegno europeo contro il Bologna, i giallorossi torneranno in campo in Serie A per lo scontro diretto contro il Como nella corsa al quarto posto, una sfida che potrebbe pesare molto nella lotta alla Champions League.

Intanto sono arrivate le designazioni arbitrali ufficiali della Serie A: a dirigere il match sarà Davide Massa. Il fischietto di Imperia torna ad arbitrare la Roma dopo le polemiche seguite alla sfida contro il Napoli, quando fece discutere il contatto su Manu Koné da cui nacque l’azione del gol decisivo degli azzurri.

I precedenti recenti non sorridono alla Roma: con Massa i giallorossi sono reduci da cinque sconfitte consecutive e non vincono da oltre tre anni. L’ultimo successo risale al 1° ottobre 2022, quando la squadra capitolina superò 2-1 l’Inter. Il bilancio complessivo è di dieci vittorie, undici pareggi e undici sconfitte. Per la gara contro il Como gli assistenti saranno Meli e Alassio, con Sozza quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Fabbri e Gariglio AVAR.