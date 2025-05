Il Como guarda con ambizione alla prossima stagione di Serie A e comincia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione. Secondo quanto riportato da Francesco Guerrieri di Calciomercato.com, il club lariano avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage di Bryan Cristante, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana.

Il classe ’95 è finito nel mirino dei dirigenti comaschi, alla ricerca di profili esperti e affidabili per alzare il livello qualitativo della squadra. Cristante, pilastro della Roma e spesso utilizzato anche da Spalletti in azzurro, rappresenterebbe un colpo di spessore per il centrocampo, sia dal punto di vista tecnico che per leadership e duttilità.

Al momento si tratta solo di sondaggi preliminari, ma l’interesse è concreto. Resta da capire quale sarà la posizione della Roma, che considera Cristante un giocatore importante all’interno del progetto tecnico. Il Como, però, osserva con attenzione e spera di poter affondare il colpo nelle prossime settimane. Un segnale chiaro: il Como vuole continuare a stupire anche nella massima serie.