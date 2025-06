Il Como si prepara a ogni scenario possibile per la prossima stagione, anche quello meno auspicabile: l’addio di Cesc Fabregas. Nonostante la società lariana abbia fatto di tutto per trattenere l’ex campione del mondo, compreso un ingaggio da top e un ampio budget per il mercato, l’ombra dell’Inter potrebbe cambiare le carte in tavola. Se Simone Inzaghi dovesse lasciare i nerazzurri, Fabregas potrebbe cedere alla tentazione di una panchina prestigiosa come quella di San Siro.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Como avrebbe già individuato l’eventuale sostituto del tecnico spagnolo: Daniele De Rossi. L’ex allenatore della Roma, ancora sotto contratto con i giallorossi per altri due anni, avrebbe voglia di tornare a lavorare dopo un periodo di stop quasi completo. Il profilo di De Rossi piace alla dirigenza comasca, che lo considera il candidato ideale per dare continuità a un progetto ambizioso.

In questi giorni, De Rossi ha anche espresso la sua stima per Gian Piero Gasperini, confermato dalla Roma per la prossima stagione, sottolineando il valore del tecnico e la speranza, un giorno, di sfidarlo in panchina. Un segnale, forse, del desiderio di tornare presto protagonista.