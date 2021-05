Commisso: “Devo imparare dai Friedkin? Ma che hanno fatto alla Roma? Peggio dell’anno prima”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per questo finale di stagione ed ha parlato anche dei Friedkin. Queste le sue parole:

“Dicono che debba imparare da Friedkin. Ma che hanno fatto alla Roma al loro primo anno? Peggio dell’anno prima. Dicono che dovrei fare come Percassi? Che ha fatto prima di prendere Gasperini? In cinque anni è retrocesso, poi non è mai arrivato nei primi dieci. Rocco è arrivato nei primi dieci al pimo anno, nonostante l’anno prima la Fiorentina si sia salvata all’ultima giornata. Perchè Percassi non ha portato l’Atalanta subito in alto? Ci hanno messo del tempo, e allora va bene. Io invece vengo detto come un fallimento. Ma la Fiorentina vinceva prima di me? Andava ogni anno in Champions League? Perché io dovrei fare tutto il primo anno, e non mi date tempo”.