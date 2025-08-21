Il tema del nuovo stadio della Roma continua a tenere banco non solo a livello istituzionale, ma anche tra i tifosi e i comitati cittadini che da tempo spingono per una rapida realizzazione dell’impianto. In occasione della prima giornata di campionato, non mancheranno iniziative di sostegno al progetto giallorosso.

Come reso noto dal Comitato Pro Stadio della Roma tramite i propri canali social, sabato 23 agosto, in occasione della sfida tra Roma e Bologna allo Stadio Olimpico, sarà esposto in Tribuna Tevere uno striscione a favore della costruzione del nuovo impianto a Pietralata. L’iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sull’importanza di un progetto atteso da anni, visto non solo come fondamentale per la società sportiva ma anche come opportunità di sviluppo, occupazione e modernizzazione per la Capitale.

“Roma e i suoi tifosi meritano uno stadio moderno e funzionale, sottolinea il direttivo, e non c’è più tempo da perdere”, si legge nella nota del Comitato, che da tempo porta avanti la propria battaglia attraverso attività social e territoriali. Lo striscione rappresenterà dunque un nuovo segnale concreto di mobilitazione in favore dell’opera.