Come Liedholm e Capello: Mourinho nel cuore della città

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Mourinho ha già cambiato molte cose, a cominciare dalla mentalità. Ha valutato, selezionato, prendendo decisioni che denotano la sua grande personalità. Dopo aver valutato alcune soluzioni José ha scelto la residenza romana a Palazzo Taverna, in pieno centro, uno degli edifici storici più prestigiosi della Capitale. Prima è andato il suo agente a fare un sopralluogo un paio di volte, poi altre persone di sua fiducia e ha deciso. Entro agosto lascerà l’alberto. Per raggiungere Trigoria e per muoversi in città la società gli ha messo a disposizione l’autista, è la prima volta che accade alla Roma. Solo Liedholm e Capello nell’era moderna degli allenatore giallorossi avevano scelto di abitare in centro. La Roma è la sua nuova scommessa. Sa che c’è molto lavoro da fare, ma l’entusiasmo non gli manca. Con i giocatori è un martello, chiede intensità e attenzione. Sollecita i veterani, tiene in considerazione i più giovani.