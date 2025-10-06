Leggo (F. Balzani) – La Roma torna a volare e si tiene stretto il primo posto. A Firenze, dove non vinceva dal 2021, la squadra di Gasperini firma la quarta vittoria consecutiva in trasferta, impresa riuscita solo quattro volte nella sua storia. Nonostante una partenza difficile, i giallorossi ribaltano lo svantaggio in otto minuti e conquistano tre punti che valgono oro prima della sosta.

La Fiorentina, in crisi d’identità, passa per prima con Kean, bravo a sfruttare un rimpallo tra Mancini e Celik. Ma la Roma reagisce subito: Soulé inventa un sinistro all’incrocio, poi serve l’assist da corner per il colpo di testa vincente di Cristante. Il resto è sofferenza e carattere: Kean centra un palo, Dovbyk sfiora il tris, mentre nella ripresa Pioli tenta la rimonta con tutti gli attaccanti a disposizione. I viola spaventano con Piccoli (traversa) e Gosens, ma la Roma resiste e chiude in trionfo.

«Questo primo posto è un premio al gruppo», ha detto Gasperini. «Qualcuno non ci dà ancora credito, ma stiamo crescendo in qualità e personalità». E con il ritorno di Dybala, anche solo a spezzoni, la Roma può sognare ancora più in grande.