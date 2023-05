Colpo giallorosso: Aouar ha detto sì a un quinquennale

Tuttosport (D. Marchetti) – Nel primo pomeriggio di ieri è arrivata la fumata bianca per Aouar. L’operazione è stata definita nei giorni scorsi e l’accordo col calciatore è totale, manca solo la firma sul quinquennale a 2-2,5 milioni di euro a stagione per un calciatore che arriverà a parametro zero.

Superata dunque la concorrenza di molti club, tra cui il Napoli, e decisivo è stato anche il blitz nella capitale del giocatore nel giorno di Pasquetta, recandosi anche al Campus Bio-Medico per una prima parte di accertamenti.

Insomma a giugno sarà giallorosso, un mese che sarà anche quello della verità per il futuro di Mourinho, mal così lontano come oggi da un terzo anno nella Capitale. Il focus, però, ora va tutto sull’Europa League e sulla speranza di poter recuperare Dybala dal primo minuto dopo i venti giocati con l’Inter. “Tutti insieme, uniti più che mai”, ha scritto ieri la Joya, perché raggiungere la Champions è difficile, ma non impossibile.