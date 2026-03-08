LA GAZZETTA DELLO SPORT (Alessio D’Urso, Filippo Grimaldi) – Il Ferraris stasera sarà un trampolino di lancio per molti talenti. Non potrebbe essere diversamente con Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini in panchina. Il primo ha infatti lanciato in Serie A Pisilli, oltre ad un certo Huijsen e al baby portoghese Joao Mario. Il secondo, invece, ha costruito la sua lunga carriera con le promesse: Criscito, Perin, Mandragora, Sturaro, Izzo e Pellegri nell’era rossoblù; Pisilli (tolto dal mercato a gennaio dall’allenatore), Ghilardi, l’ex Venturino e il 16enne Arena da quando è nella Capitale.

Oggi, in particolare, la vetrina sarà da una parte per Marcandalli, Ekhator, Colombo, Amorim e, dall’altra, di Ghilardi, Pisilli e Venturino. Perché non è mai stata una questione di età, a Genova come a Roma. Sul mercato di gennaio, per esempio, De Rossi ha lavorato con il club avallando un investimento oneroso in ottica futura (8 milioni) per il ventenne brasiliano Amorim, vedendo in lui un giocatore molto duttile (play basso, mediano, mezzala), andando oltre all’urgenza del Grifone di avere atleti pronti per andare alla ricerca della salvezza.

Ma DDR ha coltivato anche il talento di Nuredini, ora bloccato da un infortunio, contribuendo a fare crescere Ekhator e Colombo. Prima di perorare la causa di un ex romanista come Baldanzi (il suo primo acquisto quando allenava i giallorossi), pure lui ai box per un guaio muscolare. Sicuro titolare contro l’ex Gasp sarà Marcandalli, alla prima stagione da titolare e ormai vero pilastro del terzetto difensivo sul centrodestra, la stessa fascia dove Norton-Cuffy – campione europeo U21 in carica con l’Inghilterra – sta provando a recuperare.

Sotto l’altra metà del cielo, il laboratorio di Trigoria non chiude mai. Aver trattenuto Niccolò Pisilli – che sembrava destinato proprio al Genoa, richiesto da DDR – e avergli detto “qui diventerai il Koné o il Cristante del futuro” dice molto del fiuto del tecnico. Che è riuscito nell’impresa non facile di rendere i suoi giovani pronti per qualsiasi partita, come fece all’Atalanta con Carnesecchi, Scalvini, Ruggeri o Palestra.

Parlano chiaro le prestazioni e il gol decisivo al Panathinaikos per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League di Ziolkowski o il coraggio in campo proprio di Venturino, dimostrato nel big match con la Juve. E dopo aver lanciato in Coppa Italia Arena, subito a segno contro il Toro, ora Gasperini è pronto a gettare nella mischia pure Vaz, proprio nel momento in cui l’attacco è in emergenza. La velocità del francese può sorprendere i liguri nella ripresa.