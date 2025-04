In vista della sfida tra Inter e Roma, in programma domenica alle 15 a San Siro, Fulvio Collovati, ex difensore di Milan, Inter e Roma nonché campione del Mondo 1982, ha rilasciato un’intervista esclusiva ad allroma.it. L’ex difensore ha analizzato il momento delle due squadre e si è soffermato su alcune possibili mosse di mercato.

Inter-Roma, che partita sarà? E come ripartono i nerazzurri dopo il derby…

“L’Inter la danno in caduta libera, io invece ritengo anche dopo la sconfitta nel derby che non è di poco conto, ci deve essere per forza una reazione. C’è la Roma, che arriva da 17 risultati utili consecutivi però la squadra di Inzaghi nonostante stanchezza fisica e mentale deve essere diversa e sono convinto che reagirà. Mi metto nella testa dei giocatori, per forza dovranno reagire dopo il derby perso e in vista di Roma e Barcellona”.

Diverse assenze per l’Inter, Inzaghi secondo lei potrebbe mettere Dumfries e Arnautovic dall’inizio, così come Ranieri potrebbe puntare su Shomurodov in coppia con Dovbyk?

“Non lo so se Dumfries partirà titolare, però mi aspetto un’Inter diversa, più attenta nella fase difensiva visto che nelle ultime 5 partite ha preso 10 gol. I nerazzurri hanno dimostrato qualche fragilità anche se il gol l’hanno sempre fatto, ora il problema sarà non subirlo. Mi aspetto una gara difficile, anche se lo sarà più per la Roma”.

Ultima gara a San Siro per Ranieri, la Roma con un risultato positivo può sperare ancora nella corsa Champions?

“Ranieri sta facendo un miracolo anche se non lo so se ci arriva, devo essere onesto. E’ difficile anche visto il calendario finale, però anche andare in Europa League dopo la classifica di prima sarebbe importante. Ranieri non sarà più l’allenatore ma è bene che la Roma se lo tenga anche come dirigente visto che conosce il calcio”.

Si parla sempre più insistentemente di uno scambio Pellegrini-Frattesi. E’ un’ipotesi percorribile in vista del prossimo campionato magari coinvolgendo anche il riscatto di Zalewski?

“Può essere, perchè Frattesi ama Roma e per Pellegrini è arrivato il momento di cambiare aria. Ci può stare uno scambio del genere, non lo so, ma io lo farei fossi una delle due dirigenze”.