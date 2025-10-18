Fulvio Collovati, ex calciatore di Roma e Inter, ha parlato ai microfoni di AllRoma.it in vista della sfida dell’Olimpico di questa sera. Le sue parole:

Roma-Inter, che partita si aspetta?

“Statisticamente tra Roma e Inter ci sono sempre stati tanti gol, non so domandarmi il motivo ma anche ai miei tempi era così. Penso che non sarà assolutamente una partita bloccata, perchè Chivu gioca un calcio più offensivo, in verticale, mentre la Roma ha la difesa migliore d’Italia anche se ha qualche problema davanti ad eccezione di Soulè. Dico che più a centrocampo sarà una battaglia tra la difesa migliore e l’attacco più prolifico”.

Secondo lei sarà veramente una guerra a centrocampo e chi secondo lei può essere decisivo?

“Possono deciderla Lautaro e Bonny da una parte, c’è anche Pio Esposito così come Mancini e Ndicka, la difesa di Gasperini. La Roma finora è stata sempre molto solida per cui penso che questi due reparti possano fare la differenza”.

Di Biagio ha detto che secondo lui sia Pellegrini che Frattesi possono essere determinanti, magari anche a gara in corso…

“Di Biagio ha ragione, possono deciderla anche le seconde linee, seppure Frattesi probabilmente entrerà a partita in corso, così come Dybala. Penso che la gara si deciderà sui dettagli, si giocherà molto anche sugli esterni perchè Dumfries e Dimarco sono spesso spine nel fianco delle difese avversarie, però anche la Roma finora è riuscita a difendersi bene. E’ una partita che non sarà molto tattica, perchè l’Inter non è capace a giocarla, quindi la Roma giocherà sicuramente a viso aperto”.