Collegio di Garanzia del CONI, caso Diawara: il ricorso è stato respinto – FOTO

Pagine Romaniste (dal Collegio di Garanzia del CONI E.Bandini – D.Moresco) – E’ il giorno della verità per il caso Diawara. Alle ore 15.30, al Collegio di Garanzia del CONI, è andato in scena l’atto conclusivo di Verona-Roma. I giallorossi speravano di recuperare quel punto e di tramutare il 3-0 a tavolino per gli scaligeri in una multa. La Roma ha chiesto che venissero ascoltati l’ex segretario Longo (attualmente tesserato proprio con il Verona), il funzionario della Lega Marino e l’ex team manager Gombar. Solo quest’ultimo era presente. Con lui l’avvocato Conte e il dirigente giallorosso Guido Fienga. Nella memoria difensiva del Verona ci sono 11 pagine relative a Roma-Spezia. L’ex ministro Frattini è il presidente del Collegio di garanzia. Il ricorso è stato in ultimo respinto, confermato dunque il 3-0 a tavolino con la Roma che rimane a 50 punti in classifica.

LIVE

Ore 20.08 – Il ricorso è stato respinto. Resta il 3-0 a tavolino tra Verona e Roma.

Ore 16.28 – Terminata l’udienza con l’intervento del Ceo.

Ore 16.23 – È il turno del Ceo giallorosso Fienga.

Ore 16.15 – Inizia l’intervento del procuratore nazionale Rossi.

Ore 16.11 – Finito l’intervento anche dell’avvocato del Verona Fanini. Conte interviene per un piccolo appunto.

Ore 15.55 – Terminato l’intervento dell’avvocato Conte. Tocca alla difesa del Verona con l’avvocato Fanini.

Ore 15.42 – L’avvocato Conte espone la tesi difensiva della Roma.

Ore 15.36 – Inizia la discussione del caso.

Ore 15.25 – Arrivo dell’avvocato del Verona Fanini e del presidente del Collegio di garanzia Frattini.

Ore 15.09 – L’avvocato Conte e il Ceo Fienga arrivano al Coni. Nessuna dichiarazione per loro.