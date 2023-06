Il Messaggero (G. Lengua) – Roma e Hull City hanno stretto una collaborazione per trovare soluzioni sul mercato. Servirà ad agevolare il piazzamento di giocatori in esubero e contribuire insieme alla crescita dei giovani condividendo strategie. Non una partnership (l’unica che ha sottoscritto formalmente la Roma è con il Nagoya Grampus), ma un progetto ad ampio respiro che non avrà necessariamente risvolti sul mercato. Lo stesso rapporto che la Roma ha instaurato con il Westerlo dove è andato in prestito Reynolds e che ora potrebbe acquistarlo.

A proposito di mercato in uscita: Kluivert andrà al Bournemouth per 11 milioni, Perez è a un passo dal Celta Vigo ma i 6 milioni richiesti sono ancora troppi. In chiusura la trattativa per Volpato e Missori al Sassuolo, ieri nel centro sportivo emiliano.