Dopo il pareggio tra Roma e Juventus, Coinceção ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE DI COINCEÇÃO

Che gol hai fatto?

“Sì è stato un bel gol ma sono molto più felice per quello che abbiamo fatto dopo il 3-1. Ci siamo meritati questo pareggio e se penso a una squadra che doveva vincere eravamo noi. I miei fratelli mi hanno fatto rivedere il gol. Devo ringraziare loro che mi dicono sempre tira, tira. Sono contento che questo gol abbia aiutato la squadra”.

Non hai mai fatto tanti gol, forse è questo che ti manca?

“Penso di si, devo lavorare per questo. Ho avuto molte possibilità ma non ci sono riuscito. Ma chi gioca nella Juve deve migliorare per aiutare la squadra.”

Cosa ti chiede Spalletti?

“Anche senza palla devo aiutare la squadra. Lì davanti sono il primo difensore. Spalletti mi chiede sempre di giocare per la squadra e poi la qualità uscirà”.