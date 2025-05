Grande giornata per Flavio Cobolli. Il giovane tennista romano e tifoso romanista ha conquistato il suo primo titolo ATP 500, battendo Andrey Rublev nella finale di Amburgo con un netto 6-2, 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Una vittoria straordinaria, che conferma la crescita di un talento puro, capace di imporsi su uno dei nomi più solidi del circuito. E subito dopo il successo, non è mancato l’omaggio della Roma: il club giallorosso ha celebrato Cobolli con una story su Instagram, condividendo una sua foto accompagnata da cuori giallorossi.

Un riconoscimento speciale per un ragazzo che, proprio come in campo, nella vita non smette mai di lottare. E che porta l’amore per la Roma ovunque vada.