Cobolli scherza con Ruud: “Io biondo? Solo se la Roma vince il derby e noi la Laver Cup”

Non solo tennis, ma anche un pizzico di romanità nello scambio di battute tra Flavio Cobolli e Casper Ruud. Il giovane tennista romano, che sarà tra i protagonisti della prossima Laver Cup, si è lasciato andare a un siparietto divertente durante un’intervista in compagnia del collega norvegese.

Ruud ha provocato Cobolli chiedendogli se volesse essere il prossimo a tingersi biondo, sulla scia di Carlos Alcaraz: “Il ragazzo vicino a me è un ottimo candidato. Italiano, stiloso, biondiccio. Lui potrebbe diventare full blonde”. Cobolli ha risposto con ironia: “Tutti in famiglia abbiamo gli occhi azzurri, e tu non criticare il mio inglese”.

La conversazione è poi sfociata in una promessa scherzosa: “Se vinciamo lo farai? Cosa deve succedere perché tu diventi biondo?”, ha incalzato Ruud. La risposta del romano non ha lasciato dubbi: “La Roma deve vincere il derby con la Lazio e noi dobbiamo vincere la Laver Cup”. Una doppia sfida, dentro e fuori dal campo, che unisce sport e passione giallorossa.