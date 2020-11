Cluj-Roma, sono 21 i convocati da Fonseca. Torna Dzeko, presenti 4 giocatori della Primavera

Attraverso il profilo Twitter del club, la Roma ha pubblicato la lista dei 21 calciatori convocati da Paulo Fonseca per la trasferta in Romania, dove i giallorossi domani affronteranno il Cluj per la quarta giornata del girone di Europa League. Torna Edin Dzeko, alla prima chiamata dopo la positività al Covid-19. Confermata l’emergenza in difesa, con Juan Jesus unico centrale a disposizione, mentre sono stati chiamati anche 4 giocatori della Primavera di Alberto De Rossi. Di seguito la lista completa:

PORTIERI

Pau Lopez, Berti, Mirante.

DIFENSORI

Karsdorp, Juan Jesus, Peres, Spinazzola, Calafiori.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Milanese, Tripi, Mkhitaryan.

ATTACCANTI

Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo.