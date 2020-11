E’ il giorno della vigilia di Cluj-Roma e per i giallorossi saranno delle ore dense di appuntamenti. Rifinitura a Trigoria questa mattina, la partenza per la Romania e, in serata, la conferenza stampa di mister Fonseca. Col portoghese ci sarà Amadou Diawara che domani dovrebbe partire titolare insieme a Villar e far riposare Veretout.