Cluj, Petrescu: “Non voglio restare, parto dopo la partita con la Roma”. Poi il dietrofront

Dan Petrescu, tecnico del Cluj, ha parlato della gara di Europa League contro la Roma in programma per giovedì alle ore 18.55. Queste le parole dell’allenatore a Transilvania Reporter:

“Non voglio restare, parto dopo la partita con la Roma. Voglio una pausa, non ne posso più. Non è solo per colpa degli arbitri. Arriverà qualcun altro, non ne posso più, voglio riposarmi. Non posso allenare più qui, cosa posso fare”.

Poi il dietrofront: “Non vorrei lasciare la squadra in questo momento, quindi mi prenderò qualche giorno di pausa. Abbiamo molti infortunati e diversi contagiati dal coronavirus. Per giocare la partita con la Roma avremo solo 14-15 giocatori. Contro i giallorossi sarà una partita molto difficile, che giocheremo con 15 gladiatori. Giocheremo con una squadra, la Roma, che ha 21 giocatori internazionali e un budget enorme. Conosciamo il nostro budget, sappiamo quali giocatori abbiamo e penso che ciò che fanno nelle coppe europee sia incredibile. Se riuscissimo a qualificarci in questo gruppo, sarebbe incredibile considerando il numero di giocatori che abbiamo”.