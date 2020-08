La Gazzetta dello Sport – Il closing sarà molto probabilmente fatto a distanza. A causa delle restrizioni per il Covid-19, Dan Friedkin e James Pallotta si affideranno ai propri studi legali per chiudere la trattativa lunedì prossimo. Diversa, invece, la situazione di Ryan Friedkin, che secondo alcune indiscrezioni che circolano in ambienti finanziari è già a Londra da qualche giorno. Ieri l titolo della Roma ha fatto registrare un +5,56%, con un prezzo di ogni singola azione di 0,313 euro.