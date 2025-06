“Claudio straordinario: da portare a Coverciano”

Il Messaggero (G. Lengua) – Dino Zoff conosce le dinamiche della Nazionale e preferisce non parlare di crisi ma di una partita persa male. Per adesso Spalletti dovrebbe restare al suo posto: “Non mi sembra attuale parlare di un cambio in panchina”. Si parla molto di Ranieri come sostituto: “Ha fatto una cosa straordinaria ed è un fatto statistico che dovrebbe portarlo a Coverciano per spiegare come ha fatto e che metodi ha usato. Non sono preoccupato e penso l’Italia possa farcela a qualificarsi per il Mondiale”.