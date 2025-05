Un tributo speciale per un allenatore che ha scritto pagine importanti del calcio italiano. A partire da giovedì 15 maggio, il Corriere dello Sport-Stadio lancia un’iniziativa dedicata a Claudio Ranieri, in occasione della sua ultima apparizione da allenatore giallorosso allo stadio Olimpico. In allegato al quotidiano, sarà disponibile in edicola una T-Shirt celebrativa per onorare il tecnico romano, amatissimo dalla tifoseria romanista.

La maglietta, simbolo di gratitudine e appartenenza, potrà essere prenotata direttamente presso il proprio edicolante di fiducia. L’invito rivolto ai tifosi è chiaro: indossarla per Roma-Milan, in quello che sarà un appuntamento dal forte valore emotivo, non solo sportivo.

Per chi non riuscisse a trovarla in edicola, è possibile richiederla via email all’indirizzo [email protected], indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore. In questo modo, la T-Shirt verrà inviata direttamente alla propria edicola di riferimento.