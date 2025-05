Il Messaggero (D. Aloisi) – Claudio Ranieri è un fiume in piena dopo la sconfitta contro l’Atalanta e attacca duramente arbitro e Var per il rigore tolto su Koné: “Ci hanno sempre detto che il Var interviene solo su errori evidenti. Pasalic tocca il ginocchio del mio giocatore, l’arbitro aveva fischiato e rigore era”. E ancora: “Non c’è linearità, vogliamo spiegazioni. Sozza non me ne ha date, non ero degno. Mandaci sul 2-1, poi magari ce ne fanno quattro”.

In conferenza rincara: “Cosa significa tocco leggero? Siamo col bilancino?”. Silenzio stampa da parte della squadra. Sul finale, Ranieri elogia l’Atalanta: “Squadra perfetta, meravigliosa. Abbiamo giocato alla pari”. Intanto, sui social i tifosi chiedono alla Roma di non portare Gasperini nella Capitale.