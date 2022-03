Cioffi: “Abbiamo avuto una mentalità vincente e atteggiamento giusto”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, è stato intervistato durante il post-partita di Udinese-Roma 1-1. Queste le sue parole:

CIOFFI A DAZN

Può andare a giocarsela al Maradona come oggi?

Questione di attimi.

L’avevate preparata passando da destra…

Abbiamo preparato tante cose. Loro ci hanno sorpreso invertendo Zaniolo, poi i ragazzi hanno fatto bene. Mentalità vincente, atteggiamento giusto che porta prestazioni, punti.

Avete lavorato sull’attaccare gli attaccanti?

Sì, una pressione medio-bassa. Per averla la palla la devi sempre coprire. Sapendo che Zaniolo o Abraham aveva gamba. La soluzione era di morderli, non farli respirare. Ritrovarci un avversario ostico era quello che li avrebbe messi in difficoltà fino al 93′.

L’atteggiamento giusto, ma anche interpretazione. Deulofeu che giocatore è? Quanto dà alla squadra?

Gerard in piena forma. Ha trovato equilibrio psico-fisico. Sul modulo dipende, ho avuto la sensazione che i ragazzi fossero in equilibrio tanto che Samardzic poteva fare il secondo gol. Una società come nostra deve avere coraggio. Non sto parlando di sfrontatezza o arroganza, ma della possibilità di giocare con tutti.

Molina. Due parole su questo giocatore?

Anche lui è in un momento ottimo. Ha passato un brutto periodo a livello fisico ad inizio stagione. È un giocatore che fa la differenza e vuole farla. Ma abbiamo anche Soppy che è un peccato, è un cavallo di razza e scalpita per dimostrarlo.

Cosa ha imparato da Mourinho?

Se si fosse vinto, mi sarebbe piaciuto dire: Siamo due Special One. Nel post partita mi ha detto: Che dici? Era rigore? Gli ho detto non so, lo rivedo bene dopo.