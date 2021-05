Cinquina giallorossa. La Roma dilaga col Crotone e torna settima

Il Tempo (T. Carmellini) – Missione compiuta! Contro il modestissimo Crotone in serie B già da tempo, la squadra di Fonseca passa 5-0 senza replica, tornando a vincere in campionato dopo poco meno di un mese, alla vigilia di una settimana che dirà tutto: mercoledì l’Inter e poi sabato il derby con la Lazio.

Un mini-ciclo pesantissimo che chiuderà questa stagione di sofferenze e vedrà l’addio di questo tecnico portoghese che farà posto al connazionale già osannato dalla Capitale. Intanto la Roma ha risposto al Sassuolo e si è riportata al settimo posto in classifica che dà accesso alla Conference League della prossima stagione.

Ma il povero Fonseca ormai ai saluti, continua comunque a fare il suo (tanto di cappello) sulla panchina giallorossa e lavorare con quello che gli rimane della Roma. Anche ieri formazione super rimaneggiata, piena zeppa di riserve e ragazzini, che perde altri uomini per la strada: oltre agli undici indisponibili della vigilia si fermano anche Ibanez e il giovane Darboe e si rivedono in campo protagonisti di ere andate tipo Pastore, Juan Jesus e Santon e un’altra manciata di buoni prospetti per il futuro.