Cile-Ghana, Felix in campo dall’inizio – FOTO

Felix Afena-Gyan parte titolare con il Ghana. Nella finale per il terzo posto del Torneo Kirin – competizione annuale che si svolge in Giappone – il centravanti della Roma è nell’undici titolare. L’esordio nella competizione da parte delle stelle nere non è stato dei migliori. La nazionale guidata dal commissario tecnico Otto Addo è stata infatti sconfitta per 4-1 dal Giappone.

Per Felix, intanto, si preannuncia un addio alla Roma. Radio mercato riferisce della volontà da parte del club giallorosso di lasciarlo partire solo a titolo definitivo. Ad un passo dal Lecce, sul giovane ghanese è ora forte l’interesse del Sassuolo e della Salernitana. Il 19enne potrebbe rientrare nella trattativa con i neroverdi per Frattesi.