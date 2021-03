CIES, Mancini inserito al 22° posto della classifica per rendimento nei maggiori campionati europei

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato inserito dal CIES al 22° posto della classifica dei migliori giocatori per rendimento nei maggiori campionati europei per quanto concerne il primo trimestre del 2021. Il giallorosso è il primo calciatore della Roma in lista, oltre ad essere il difensore centrale più in alto in graduatoria. Prima di lui sono presenti – tra gli altri – Cristiano Ronaldo, Lorenzo Insigne, Marcelo Brozovic, Robin Gosens e Luis Alberto. Alle sue spalle nomi come quello di Thiago Alcántara e Rodrigo De Paul. Lo riporta football-observatory.com.