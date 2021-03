Ciervo-Zalewski, premiata Roma: giallorossi di nuovo soli in vetta

Corriere dello Sport (F. Schito) – È una Roma che sa soffrire quella che riguadagna la vetta in solitaria del campionato Primavera 1. Al Tre Fontane, contro il fanalino di coda Ascoli, i giallorossi passano nel finale del primo tempo con Ciervo per poi chiudere i giochi nei minuti di recupero della seconda frazione con Zalewski. Terza partita consecutiva senza prendere gol, ma rimane ancora la difficoltà a concretizzare le tante azioni create. La prestazione è comunque incoraggiante e Tripi e compagni si lasciano alle spalle la Sampdoria (3 punti indietro in classifica) che sabato aveva battuto l’Inter agganciando momentaneamente i giallorossi.

“Avevamo potuto segnare prima il secondo gol – le parole del tecnico romanista ai microfoni di Roma Tv -, però meglio una sana sofferenza che è importante perché ci aiuterà a crescere. Dalla panchina volevamo essere un po’ più tranquilli, ma non si può mai esserlo con queste partite”. Ora la sosta, si torna in campo il sabato di Pasqua.