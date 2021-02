Ciervo il deb e il pomeriggio magico. La panchina all’Allianz con la Roma

Corriere dello Sport (G.Marota) – Riccardo Ciervo, 18 anni compiuti ad aprile, sarà in panchina questo pomeriggio all’Allianz Stadium per Juventus-Roma. Fonseca ha richiesto la sua presenza per la prima volta in campionato dopo tre gettoni, senza esordio, in Europa League. Una benedizione in piena regola per il classe 2002 nato a Latina. Ala offensiva vecchio stile, abile nella profondità e nell’uno contro uno. Ciervo gioca sia a destra sia a sinistra grazie alla capacità di usare entrambi i piedi.

Leggi anche: Mercato, la Sampdoria voleva acquistare Ciervo a titolo definitivo. Secco “no” della Roma

E’ nel giro della Nazionale Under 19 di Nunziata ed è nella stessa scuderia di Lorenzo Pellegrini. Ha cominciato a far parlare di sé ai tempi dell’Under 17 quando trascinò la Roma in finale scudetto. Quasi sul gong ha ricevuto una proposta dalla Sampdoria di Ranieri che l’avrebbe acquistato a titolo definitivo. Pinto e De Sanctis hanno risposto con un secco “no“. A novembre ha rinnovato il contratto fino al 2024.