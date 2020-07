Ciao Bianda, se ne va in Belgio al Waregem

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Au revoir Bianda. La Roma cede uno dei difensori più misteriosi che abbia mai tesserato nella propria storia, il francese William Bianda. Via in Belgio, allo Zulte Waregem, in prestito con obbligo di riscatto vincolato alle presenze. Il club che lo accoglie paga una buona parte dello stipendio, superiore ai 500.000 euro netti a stagione, e potrebbe acquistarlo nel 2021 per una cifra di circa 5 milioni. Non è molto per la Roma, che due anni fa sotto la supervisione di Monchi lo comprò dal Lens per 6 milioni più 5 di bonus, con il 15% sulla futura rivendita. Nella Roma non è mai stato convocato in prima squadra, pur essendo passato sotto gli occhi di tre allenatori diversi e un brutto infortunio lo ha frenato anche nella Primavera, dove non è mai sembrato in grado di fare la differenza.