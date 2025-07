Operazione in linea con la nuova strategia giallorossa: giovani di talento, pronti a esplodere. Evan Ferguson, classe 2004, atterra oggi all’aeroporto di Ciampino per iniziare la sua avventura con la Roma. L’attaccante irlandese, come riporta Filippo Biafora, arriva dal Brighton con la formula del prestito oneroso – 3 milioni – con diritto di riscatto, fissato a 38 milioni di euro.

Il giocatore svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi. Sarà poi a disposizione di Gian Piero Gasperini nel ritiro di Trigoria, dove è già cominciato il lavoro precampionato. Un colpo importante per rinforzare l’attacco e guardare al futuro.