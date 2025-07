Operazione in linea con la nuova strategia giallorossa: giovani di talento, pronti a esplodere. Evan Ferguson, classe 2004, è appena atterrato all’aeroporto di Ciampino per iniziare la sua avventura con la Roma. Primo bagno di folla per l’attaccante irlandese che si è reso molto disponibile con i tifosi, fermandosi per autografi e foto. Come riporta Filippo Biafora, arriva dal Brighton con la formula del prestito oneroso – 3 milioni – con diritto di riscatto, fissato a 38 milioni di euro.

Il giocatore svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi. Sarà poi a disposizione di Gian Piero Gasperini nel ritiro di Trigoria, dove è già cominciato il lavoro precampionato. Un colpo importante per rinforzare l’attacco e guardare al futuro.