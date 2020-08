Ci siamo: parte l’era Friedkin

Corriere dello Sport (R. Maida) – E’ una Roma a tripla F. A Ferragosto si prepara la cessione della società a Friedkin sotto la regia di Fienga. E’ il momento decisivo: lunedì tutto ciò che è stato immaginato per un anno intero diventerà reale, con il passaggio di denaro dall’acquirente al venditore come in una vera vendita immobiliare. Solo che qui c’è in ballo una squadra di calcio seguita da un popolo e una mentalità, fatto già reso noto allo stesso Friedkin da Barnaba (banchiere mediatore romanista nella trattativa) e Malagò, col quale ha preso contatti proprio grazie a Barnaba. E’ questa distanza emotiva, diversa da quella imposta dal Covid, ad aver tradito lo stesso Pallotta che si è circondato di consulenti poco avvezzi al sentimentalismo.