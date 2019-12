Chiesa verso il no, oggi si decide

La Roma si avvicina a grande velocità e lo stesso non si può dire del recupero di Chiesa, uscito malconcio dalla sfida contro l’Inter a causa di una contusione alla caviglia che tutt’ora ne mette in dubbio la sua presenza. Il numero 25 ieri ha svolto soltanto terapie e questro a tre giorni dalla partita non può certamente indurre all’ottimismo. Oggi ci sarà la risposta definitiva legata al rientro o meno in gruppo. Castrovilli e Dragowski hanno superato i lievi problemi fisici e sono pronti. Spinge per una maglia dal primo minuto Vlahovic. Montella sta ragionando sull’ipotesi di modificare qualcosa sulle fasce per contrastare l’attacco di Fonseca, mentre a centrocampo la formula che prevede Badelj tra Pulgar e Castrovilli è quella da preferire. Lo scrive il Corriere dello Sport.