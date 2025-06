La Roma starebbe valutando con attenzione l’ipotesi di portare a Trigoria Federico Chiesa, 27 anni. L’esterno offensivo, che sarebbe stato proposto al club capitolino, avrebbe espresso il desiderio di fare ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da Rete Sport, la società giallorossa riflette sull’opportunità, in attesa di capire se ci siano le condizioni giuste per affondare il colpo da dare al mister Gasperini, che nutre un grande interesse per il giocatore.

Al momento il giocatore è valutato 14 milioni di euro e su di lui c’è il forte interesse del Napoli che sarebbe valutando di sostituirlo in caso di partenza di Oshimen e l’Inter di Chivu, che vorrebbe arricchire il suo attacco con colpi di rilievo per poter essere competitivi in vista della prossima stagione.

Come aggiunge l’edizione Svizzera di Sky Sport l’agente lo avrebbe anche offerto al Milan di Allegri. Tuttavia il Liverpool chiederebbe una cifra attorno ai 15 milioni per lasciarlo partire, senza prendere in considerazione prestiti onerosi o con obbligo di riscatto.