Federico Chiesa torna a guardare con nostalgia all’Italia, e la Roma resta alla finestra. L’esterno offensivo del Liverpool, già finito più volte nel mirino giallorosso nelle ultime sessioni di mercato, potrebbe essere uno dei nomi caldi della prossima estate. Dopo aver scelto di restare in Premier League tra estate e inverno, l’ex Juventus non riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nei piani dei Reds. Il poco spazio trovato ad Anfield starebbe spingendo il classe ’97 a valutare seriamente un cambio di scenario, con l’obiettivo di tornare protagonista in Serie A. In casa Roma l’interesse non si è mai spento. Il profilo di Chiesa continua a piacere a Trigoria, dove si segue con attenzione l’evolversi della sua situazione in Inghilterra. La possibilità di un ritorno in Italia, questa volta, appare più concreta rispetto al passato.

Secondo quanto riferito da CaughtOffside, il Liverpool avrebbe cambiato strategia: niente più prestiti, ma apertura a una cessione a titolo definitivo. La richiesta dei Reds si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere l’operazione accessibile anche ai club italiani. Juventus, Roma e Napoli restano sullo sfondo, pronte a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio reale. Dal canto suo, Chiesa sarebbe disposto a rivedere al ribasso l’ingaggio pur di rientrare in Italia e rilanciarsi, un dettaglio che potrebbe favorire la Roma nella corsa al giocatore.