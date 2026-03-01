Durante il pre partita di Roma-Juventus Chiellini ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
LE PAROLE DI CHIELLINI
Vi aspettavate di arrivare a competere con una Roma così forte?
“Si, certamente la Roma è una squadra forte. Dobbiamo recuperare ancora qualche punto che abbiamo lasciato per strada e ci sarà da lottare”.
Come siete arrivati a questa partita dopo quella di mercoledì?
“E’ una partita importante ma ci arriviamo bene. Tranne contro il Como che è stato un vero passo falso la squadra sta facendo bene e mi aspetto una prestazione di livello”.
Sarà confermato Spalletti?
“Io non lo so, ma ti ho chiesto questo. No, ora lo step di oggi è la partita, poi purtroppo avremo più tempo nelle settimane per metterci a sedere con Luciano, ma l’ho ripetuto tante volte che non vedo nessun altro sulla panchina il prossimo anno della Juve. Quindi diamo tempo al tempo senza metterci step, scadenze o altro”.