Durante il pre partita di Roma-Juventus Chiellini ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE DI CHIELLINI

Vi aspettavate di arrivare a competere con una Roma così forte?

“Si, certamente la Roma è una squadra forte. Dobbiamo recuperare ancora qualche punto che abbiamo lasciato per strada e ci sarà da lottare”.

Come siete arrivati a questa partita dopo quella di mercoledì?

“E’ una partita importante ma ci arriviamo bene. Tranne contro il Como che è stato un vero passo falso la squadra sta facendo bene e mi aspetto una prestazione di livello”.

Sarà confermato Spalletti?

“Io non lo so, ma ti ho chiesto questo. No, ora lo step di oggi è la partita, poi purtroppo avremo più tempo nelle settimane per metterci a sedere con Luciano, ma l’ho ripetuto tante volte che non vedo nessun altro sulla panchina il prossimo anno della Juve. Quindi diamo tempo al tempo senza metterci step, scadenze o altro”.