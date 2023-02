Denis Cheryshev ha parlato a Cronache di Spogliatoio. Il terzino del Venezia, ex Real Madrid e Valencia, ha ricordato l’esperienza in blancos sotto la guida di José Mourinho: “Gli sarò grato per avermi fatto giocare. Se da fuori si pensa che a campioni come quelli del Real non si può insegnare nulla, lui è la dimostrazione che non è assolutamente così. Mi ricordo che in spogliatoio urlava chiedendo di dare sempre di più. Anche se eravamo in vantaggio di 2 o 3 gol, perché eravamo il Real Madrid”.