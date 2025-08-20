Cherubini, addio Roma: riparte dalla Sampdoria

La trattativa sembrava sfumata, invece è arrivata la svolta: Luigi Cherubini giocherà alla Sampdoria. Secondo Sky Sport, l’accordo è chiuso: prestito secco per il fantasista giallorosso, pronto a misurarsi con la Serie B.

Classe 2004, in passato era stato a un passo dalla Juventus, poi l’operazione e il ritorno in Primavera. Nell’ultimo precampionato Gasperini lo aveva provato a gara in corso da trequartista. Ora, la chance tanto attesa: iniziare davvero la carriera tra i professionisti, in una piazza dal grande fascino come Genova.