Che voglia di ritiro

La Gazzetta dello Sport (F.Velluzzi) – La normalità è il ritiro, e c’è tanta voglia di normalità. A metà luglio, se non prima, verrà tolto l’obbligo delle mascherine all’aperto e allora le squadre di Serie A si saranno radunate per cominciare la stagione 2021-22. La località preferita dai club italiani per il ritiro è il Trentino Alto Adige, anche se Genoa e Udinese restano fedeli all’Austria. La maggior parte delle squadre ha individuato nel periodo 12-25 luglio quello da svolgere in altura.

Magari ci si raduna in sede per le visite mediche, poi si parte aspettando la fine dell’Europeo (la cui fine garantirà ad alcuni calciatori un tempo di vacanza supplementare). Molte conferme, con la Lazio che non cambia Auronzo di Cadore, mentre il Napoli torna in Val di Sole. La Samp è sempre di stanza a Ponte di Legno, come il Cagliari a Pejo. La Fiorentina alloggia a Moena, il Bologna andrà a Pinzolo, il Torino ha scelto Santa Cristina di Val Gardena. Le big non stringono accordi con gli enti di promozione turistica, anche se la Roma di José Mourinho, che comincia il 6 a Trigoria, ancora ci sta pensando. Inter e Milan saranno a Milano, ma i nerazzurri stanno definendo un tour negli Usa. L’Atalanta vuole evitare assembramenti e resta chiusa a Zingonia.