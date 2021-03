Che cos’è la mentalità? – VIDEO

Pagine Romaniste – Fonseca l’ha messo chiaro e tondo di fronte a tutti: “Magari non abbiamo la mentalità per affrontare certe squadre“, riferendosi all’ennesima batosta nei big match. Il 2-0 contro il Napoli ha lasciato una grande ferita nella squadra e nei tifosi che si interrogano su questa mentalità. Se la si può dare ai giocatori o ce l’hai direttamente dentro. Però che cos’è questa mentalità? Serve mentalità al Benevento per battere la Juventus su un errore clamoroso della difesa? Serve mentalità allo Spezia per schiacciare il Milan? Serve mentalità all’Udinese per fare 3 gol alla Lazio all’andata? Pensiamo alla squadra di Pippo Inzaghi.

Nelle interviste del post-partita il tecnico ha dichiarato: “Avevo già preparato il discorso ai ragazzi per la sconfitta“. Questa è la mentalità? Forse no. Anzi, no. Queste sono dichiarazioni di resa. Allora la mentalità ce l’hai o non ce l’hai. L’allenatore te la può dare, ma non può fare di te un calciatore che entra in campo ed ha la mentalità giusta per vincere ogni partita. Ad Ibrahimovic non serve un allenatore che gli dià la mentalità, lui è nato vincente. Lo stesso per Messi, Cristiano Ronaldo, ma anche giocatori di basso rango come un Hetemaj qualsiasi che in campo danno sempre il fritto. Quindi, la mentalità il giocatore ce l’ha già dentro e nella Roma, questa caratteristica, ce l’hanno in pochi.