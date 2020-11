Charles Gould consigliere dei Friedkin per il nuovo direttore sportivo

I Friedkin hanno scelto il consigliere per organizzare il casting da direttore sportivo della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Paolo Assogna su Instagram, si tratta di Charles Gould. Il manager è fondatore e Ceo della retexo intelligence, la quale dispone di un database di tutti i direttori sportivi, con annesse le liste dei giovani che hanno lanciato. La sua carriera ha incluso attività di analisi e consulenza nel calcio per conto di squadre come Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcellona, Flamengo e molte altre. Attualmente Charles fa parte del comitato consultivo di LifeFuels, Inc. una società di tecnologia per la nutrizione sportiva.

